Visite des chantiers en cours au Cices: Assome Aminata Diatta a inauguré la « Place Première Dame »

Par la même occasion, elle a inauguré la Place Première Dame, sise à l’entrée du Cices. Cet espace vient améliorer le cadre de vie et servir d’aire de repos et de rencontre, pour les visiteurs et les travailleurs du Cices.



Certes, la dénomination Première Dame renvoie au l’épouse du chef de l’Etat, en l’occurrence Marième Faye Sall, mais ce cadre est aussi, d’après le ministre du Commerce, un hommage à toutes les premières dames du Sénégal.











Le Quotidien