Visite des localités inondées : Le Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Bakel

D’après l’Agence de presse sénégalais qui relaie l’info, le Chef de l’Etat et sa délégation ont été accueillis à leur arrivée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, et son homologue Birame Diop (Forces armées).



Il y avait aussi à l’accueil le ministre-conseiller, porte-parole de la présidence de la République, ainsi que plusieurs autorités administratives et locales de la région de Tambacounda.



Un peu plus tôt, le portail officiel de la Présidence avait annoncé que de Kédougou, le Président de la République a pris l’hélicoptère ce matin pour survoler les zones inondées et rejoindre Bakel.



Sur place, le Chef de l’État rencontrera les populations touchées pour leur exprimer sa solidarité et sa compassion, et s'enquérir de la mise en œuvre de l'aide ainsi que des mesures d'urgence prises pour assister les sinistrés.



A Bakel, le président de la République va survoler les zones impactées par les inondations avant d’aller visiter un site de relogement des sinistrés, a appris de son coté l’APS d’une source de la gouvernance de Tambacounda.



Il va également s’entretenir avec les autorités administratives et locales à l’aérodrome de Bakel, avant son retour à Dakar.