Visite du Ministre Cheikh Oumar Hanne au Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA Le TGCC, situé à Bruyères le Châtel, est une infrastructure pour le calcul scientifique très haute performance et le traitement de données massives, capable d'héberger des supercalculateurs d'échelle pétaflopique (1 petaflop = 1015 flops= 1 million de milliards d’opérations par seconde).

Le Ministre et sa délégation a pu ainsi découvrir le nouveau supercalculateur Joliot-Curie, conçu par la société ATOS et inauguré le 3 juin 2019. D'une puissance de 9,4 petaflops, extensible à 22 petaflops, dotée de 2300 nœuds de calcul, Joliot-Curie est l’une des dix machines les plus puissantes au monde et la 1ere en France au service de la Recherche. Financé par le GENCI, le supercalculateur est en effet accessible aux chercheurs français et européens au travers de l'infrastructure européenne de recherche PRACE.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet de création du Centre national de calcul du Sénégal, qui sera doté d’un supercalculateur d’une puissance de 600 Teraflops crête, dédié aux chercheurs et au secteur privé, en cours de mise en oeuvre en partenariat avec la société ATOS sur financement de Bpifrance. Il intègre la création d’un écosystème en simulation numérique et calcul scientifique ainsi qu’un programme de formations en sciences émergentes dans des domaines de pointe comme la robotique, l’intelligence artificielle, le big data, la génétique moléculaire, la simulation et le calcul scientifique ou la cybersécurité.



Ce supercalculateur sera l’un des plus puissants de la sous-région et fera partie du TOP 3 des supercalculateurs en Afrique. Après la recette usine réalisée en présence du Ministre ce lundi 8 juillet dans les usines d’ATOS à Angers, il sera acheminé au Sénégal dans l’été et installé dès septembre au sein du Centre de Mutualisation et Partage (CMP) de la Cité du Savoir à Diamniadio.



