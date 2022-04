Visite du Sous-secrétaire d’État argentin, Rozencwaig, au Sénégal

L’Ambassade de la République Argentine au Sénégal informe que le Sous-secrétaire d’État argentin, Rozencwaig, sera en visite au Sénégal les 11 et 12 avril 2022. Il s’agira de la première visite d’une autorité argentine depuis la réouverture de l’ambassade à Dakar en 2021.



Le Sous-secrétaire d’État, Rozencwaig, saisira l’occasion pour s’entretenir au Ministère des Affaires étrangères, sur des possibilités de coordination des agendas de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), présidée en 2022 par l’Argentine, et l’UA, présidée par le Sénégal, détaille "Rewmi".



Ensuite, il se rendra à l’Île de Gorée, où il s’entretiendra avec le maire pour parler des points en commun entre le site UNESCO de l’île et le Musée du Site Mémoire Argentine de l’École de Mécanique de l’Armée (ESMA), lieu de détention pendant la période de la dernière dictature militaire.