Visite du chantier : L'aéroport de Ziguinchor a reçu son hôte Amadou Ba La visite du chantier de l'aéroport de Ziguinchor, par le Premier Ministre Amadou Ba, ce 17 janvier 2023, est symbolique à plus d'un titre. D'abord, ce joyau, dont le coût de rénovation a mobilisé 24 milliards FCFA, fait de la région la seule dotée de deux aéroports. Ensuite, la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de réhabilitation et de reconstruction des aéroports du Sénégal (Pras), un pilier incontournable du Plan Sénégal Émergent.

Ainsi, la région de Ziguinchor occupe une place de joie dans le programme Stratégique de Hub aérien sous régional. Les importants travaux de rénovation ont entre autres porté sur la piste rallongée de 2500 mètres, le taxiway, le parking avion ainsi que l’aérogare.

Pour rappel, la « Stratégie Hub aérien 2021-2025» » engagé par le Sénégal engage un budget d’investissement conséquent de 462 milliards FCFA.



Après ce déplacement sur le chantier de l'aéroport de Ziguinchor, le Premier Ministre Amadou Ba effectue plusieurs visites, dont certaines, auprès d'autorités culturelles et religieuses. La tournée économique dans les trois régions de Casamance (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) entamée dimanche dernier, par le Chef du Gouvernement, a pris fin ce 17 janvier 2024.



Elle aura été marquée par plusieurs inaugurations (Musée Mémorial Le Joola pour 3 milliards FCFA, ponts Baïla et Diouloulou, aménagement et bitumage de la boucle des Kalounayes y compris 1 km de voirie de Coubanao pour plus de 28.369.000.000 FCFA, le poste de santé de Fanda...). L



e Chef du Gouvernement a aussi effectué plusieurs visites de chantiers d'infrastructures structurantes (le projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et de désenclavement des régions Sud pour 115 milliards FCFA, le Complexe commercial de Diaobé d'un coût d'1,2 milliards FCFA...).



