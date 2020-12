Visite du ministre Oumar Guèye à Kolda : Inauguration des nouveaux locaux du service régional d’appui au développement local et CRD au menu. Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 00:09 | | 0 commentaire(s)|

En visite dans la région de Kolda, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement du territoire, Mr Oumar Guèye a procédé ce lundi 30 novembre, à l’inauguration des nouveaux locaux du service régional d’appui au développement local estimé à 45 millions. Mais également, il a présidé un comité régional de développement (crd) avec les élus et autorités administratives sur la vulgarisation du plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT), horizon 2035. Mais aussi, cette rencontre a été un moment de partage entre acteurs sur les enjeux de développement offerts par la région.





Monsieur le ministre Oumar Guèye se réjouissant de cette rencontre si importante, estime que la région de kolda a d’énormes potentialités pour se développer parmi lesquelles l’agriculture, l’élevage. Mais pour lui, afin de faciliter ce développement, il y a des contraintes qu’il faut franchir comme le désenclavement des zones de production en construisant des routes et une bonne industrialisation.



À ce titre, il précise : « le développement de la région identifiée dans le PNADT s’appuie notamment sur la maintenance et la durabilité des barrages et des aménagements hydro-agricoles de la vallée de l’Anambé. Il est basé sur l’aménagement de zones d’activités industrielles axées sur la valorisation des ressources et potentialités des territoires. Ainsi, pour consolider tout ceci, la modernisation agroalimentaire, bois et textiles doivent être un impératif. Mais également, les équipements structurants comme le marché de Diaobé, la densification du réseau routier et autoroutier doit jouer un rôle central dans ce dispositif. »



Selon, lui la position géographique de la région de Kolda lui confère également un rôle de plateforme commerciale ouverte sur la sous-région avec d’importants flux commerciaux transfrontaliers vers la Gambie, la Guinée Bissau à travers le marché de Diaobé.

Avant cette rencontre, le ministre des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement du territoire et porte-parole du gouvernement a inauguré les nouveaux locaux du service régional d’appui au développement local estimé à 45 millions.



Le ministre pour finir, de rassurer : « ces constructions de services reflètent la vision du président de la république Macky Sall de développer le pays à partir de ses territoires à la base. »





