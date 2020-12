Visite du ministre Oumar Sarr à la Sococim : le PDG Youga Sow renouvelle leur ambition pour le Sénégal La visite du ministre Oumar Sarr à la Sococim Industrie de Rufisque, première cimenterie d'Afrique de l'Ouest et filiale du groupe français Vicat, a été une occasion saisie par Youga Sow, son Président-directeur général de réaffirmer leur ambition pour le Sénégal.

La visite du ministre Oumar Sarr à la Sococim s’est déroulée en compagnie de ses collaborateurs, mais aussi en présence d’autres personnalités étatiques et locales.



Face à la presse, Youga Sow le PDG du Groupe a rappelé que leur Société est un patrimoine du Sénégal, toujours inscrit dans la volonté de livrer le meilleur d’un ciment de qualité aux Sénégalais.



Il a aussi adressé ses remerciements à son personnel, selon lui très efficace, très engagé et dévoué à une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, tout en accordant un respect strict aux normes sociétales et environnementales, pour le bien-être des populations riveraines.



