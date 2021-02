Visite du ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta au chantier du marché central de Diourbel

Mme Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce, a effectué une visite à Diourbel ce jeudi 18 février, en compagnie du Directeur général de l’AGETIP, El Hadji Malick Gaye. Cette visite entre dans le cadre du Programme de reconstruction et de modernisation des marchés du Sénégal. Un tour au marché central de Ndoumbé Diop leur a permis de constater que les travaux dudit marché sont presque terminés.



Lors de cette visite, le Dg de l'AGETIP est revenu sur l’historique du projet de construction de ce marché, qui avait été dévasté par un incendie d’une rare violence. Et il a fallu agir dans l’urgence.



Il a explique que c'est une stratégie inclusive et participative qui a permis d’avoir un projet consensuel. Il s’est félicité de l’implication de la Senelec , la protection civile et des sapeurs-pompiers, qui ont tous apporté leur contribution lors du CRD organisé à cet effet.



Les bénéficiaires se sont appropriés du projet tellement les volets liés à la communication ont été maîtrisés. Aujourd’hui, l’état d'avancement des travaux est estimé à 95% et la capacité du marché a été augmentée. Il s’est appesanti en outre sur l’impact positif du programme sur l’économie et la main d’œuvre locale.



Par ailleurs, Elhadji Malick Gaye a informé le ministre de la nécessité d’engager des travaux complémentaires nécessaires, liés à l’accès , à l’assainissement et à l’augmentation des cantines.



Le démarrage de ces travaux confortatifs est en attente d’approbation. La ministre quant à elle, a exprimé sa satisfaction sur la qualité des travaux et du management du projet par l’ AGETIP.

