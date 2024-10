Visite en Arabie Saoudite : La Vision 2050 présentée par le président de la République

Cet événement de premier plan, informe la même source, rassemble des leaders mondiaux, des investisseurs et des innovateurs pour discuter des opportunités d’investissement qui façonneront l’avenir de l’économie mondiale.



«Le Chef de l’État a présenté les grandes ambitions du Sénégal dans le cadre de sa Vision 2050, axée sur l’industrialisation accélérée, le développement des infrastructures, la transition énergétique et la transformation numérique », lit-on dans la publication. Il a invité les investisseurs internationaux à jouer un rôle clé dans cette transformation, en contribuant à l’émergence de nouveaux secteurs porteurs pour une croissance inclusive et durable.



Adou FAYE