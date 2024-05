Visite et alliance: Après Aminata Mbengue Ndiaye, Moustapha Niasse a reçu Amadou Bâ, ce jeudi

Vendredi 17 Mai 2024

Comme annoncé par Madiambal Diagne, Amadou Bâ a été reçu mercredi, par la secrétaire générale du Ps, Aminata Mbengue Ndiaye. Mais pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son frère, Gaston Mbengue. Même si, confient des sources proches de Amadou Bâ, la politique a été aussi au menu de la visite, rapporte "Bes Bi".



C’est ce jeudi, à 18h, que le candidat malheureux à la Présidentielle du 24 mars 2024, s’est entretenu avec Moustapha Niasse. L’ancien Premier ministre solliciterait la bénédiction et le soutien de ces deux partis importants de Benno Bokk Yakaar, avant de rendre public son choix de partir ou de rester à l’Apr. Ce qui ne serait plus qu'une question de jours.

