Visite guidée de la grande mosquée de Tivaouane : À la découverte de l’impressionnant lieu de culte de Dieu

À une semaine de la célébration de la naissance du prophète Mohamed PSL, la grande mosquée de Tivaouane, a reçu la visite des reporters pour la première fois. C’est le maître d’ouvrage qui conduit la visite guidée des journalistes. Construite en 1904, la grande mosquée de Tivaouane connut une première extension en 1979 sous l'ère du Califat de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh (RTA).



Une fois achevée, la mosquée pourrait recevoir 39 600 fidèles dont 20 000 à l'intérieur et 19 600 sur l'esplanade.



Érigée sur une superficie de 24 000 mètres carrés, la grande mosquée Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane compte 9 dômes hauts de 7 à 33 mètres et 3 minarets dont les hauteurs varient entre 56 et 82 mètres.



C’est seulement en 2019 avec plus de deux décennies d’arrêt des travaux, que l'actuel Khalife Serigne Babacar Sy Mansour a annoncé la relance des travaux d'extension lors de la cérémonie officielle du Gamou de ladite année.



Il s'en suivra une vaste campagne de communication, de sensibilisation et de collecte de fonds lancée le 14 septembre 2020, date coïncidant avec l'anniversaire du décès de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh pour susciter l'appropriation, la mobilisation et l'adhésion des fidèles surtout de la hadara comme le souhaite le Khalife général des Tijaniya pour accomplir cette forte demande des millions de disciples de la Hadaratoul Malikya.



c'est en 2022 que les travaux ont démarré et tout compte fait cette vieille doléance sera d'ici quelques mois classée dans le chapitre des oubliettes..

