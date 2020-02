Visite : le Secrétaire d’Etat américain MiKe Pompeo, est arrivé à Dakar, hier Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, est arrivé à Dakar, hier samedi, en provenance d’Allemagne, dans le cadre d’une tournée africaine qui la mènera en Angola et en Ethiopie. Accueilli par le ministre sénégalais des Affaires étrangères Amadou Bâ, il évoquera avec le Président Macky Sall et le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, le renforcement des relations entre les deux pays en matière de sécurité et d’économie.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Février 2020 à 06:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos