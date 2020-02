Visite officielle: Macky Sall attendu aujourd’hui à Nouakchott

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2020 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République effectue à partir d’aujourdhui une visite de 48 heures à Nouakchott (Mauritanie). Selon le quotidien L’As, Macky Sall va aborder avec son homologue Mohamed ould Cheikh el-Ghazouani plusieurs sujets notamment celui du pétrole et du gaz. Le Sénégal et la Mauiritanie partagent un important gisement gazier dénommé Grand-Tortue Ahmeyin (GTA) et des gisements gaziers secondaires, situés dans les limites des eaux territoriales des deux États. Les deux chefs vont également abordé la question de la pêche, notamment des licences de pêches pour les pêcheurs de Saint- Louis. Mais ils devront aussi s’entretenir sur les questions de sécurité, notamment les crises politiques en Gambie et Guinée Bissau.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos