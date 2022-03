Visite officielle de Pape Demba Biteye, le D.G de la SENELEC à DAUST : vers un accord de partenariat…

Le Directeur Général après avoir été accueilli par Dr Sidy Ndao et l’administration de DAUST, a commencé sa visite par le “Daust Technology Venture Program” qui est un incubateur destiné aux étudiants en fin de cycle pour les accompagner dans la création de leurs entreprises et catalyser leurs ressources, avant de terminer par les laboratoires de cours, d’expérimentation et de fabrication.



La délégation de la Senelec, composée entre autres du Secrétaire Général M. Dieye Moussa, M. Kane Thierno Oumar Directeur de la Production, Mme Seye Marietou la Directrice du Marketing et de la Communication, entourés d’une pléthore de cadres de la Senelec, a poursuivi sa visite guidée avec la présentation par les étudiants des projets sur lesquels ils ont travaillé.



Il a été présenté à la SENELEC, leur projet “Solar Panel Cleaning Robot” qui est un robot de nettoyage de panneaux solaires, un système motorisé de décrassage automatique des panneaux solaires. Ce projet initié pour répondre à la problématique de la centrale de panneaux solaires de Diamniadio est développé par deux étudiants en cinquième année, Adama Bâ et Djamilatou Bâ.



Suite à cette visite et des échanges fructueux entre le leadership de la SENELEC et de DAUST, les deux sociétés envisagent de signer un accord de partenariat, dans le but de contribuer à la promotion du développement des compétences locales et internationales. Les deux sociétés ont convenu d’établir une collaboration fondée sur leurs expertises, leurs savoir-faire, qui bénéficiera respectivement à chacune des parties. Aussi le domaine de la formation et de l’appui technique, technologique et professionnel a été abordé.





La question de la préparation et de l’accompagnement des étudiants de DAUST à la transition de l’école d’ingénieur vers l’insertion dans le monde professionnel en mettant par exemple l’accent sur le développement de compétences susceptibles de déboucher sur de meilleurs emplois pour nos jeunes ingénieurs. Ainsi que la contribution au perfectionnement et à l’employabilité des étudiants ingénieurs par le biais d’une formation en usine, à l’atelier, ou dans des centres ou instituts spécialisés rattachés à la SENELEC.



Les domaines de collaboration entre les deux parties seront ceux de la recherche scientifique, de l’énergie, de la robotique, du contrôle industriel, de l’électronique, des composants numériques, de l’intelligence artificielle, du développement logiciel et web, ainsi que de la gestion des données.





Daust.org