Visite post-Locales des émissaires de Bby à Rufisque : Papa Ndiamé Ndione crache ses vérités Le responsable d’Apr Bargny et plénipotentiaire départemental aux élections locales de 2022 a déploré hier la désunion au sein de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) de Rufisque qui a prévalu aux dernières Locales. Papa Ndiamé Ndione a profité de la visite des émissaires de la coalition présidentielle qui œuvrent pour la remobilisation et la réconciliation de tous les partis et mouvements de la majorité présidentielle.

Selon lui, «sur 13 collectivités locales (ville et CDR compris) Bby n’a su gagner que 3 contre 10 en 2013 ». Cette «débâcle» locale est, dit-il, imputable la «démarche scissionniste doublé d’un ostracisme aux antipodes des principes dégagés par cette lettre circulaire du président».



M. Ndione tire aussi sur ceux qui ont été choisis. «Malgré leur titre de ministre et de député, tous ces soi-disant coordonnateurs ont été défaits de manière lamentable dans leur propre fief». Cela, fustige-t-il, par «manque de considération et reconnaissance aux responsables de base de haute facture» qui ont toujours donné de leur sueur et sang pour le triomphe de son excellence le président Macky Sall.



«A titre indicatif, en alliant le score que nous avons obtenu, près de 13000 voix, plus précisément 12 988 en allant seul aux élections sans aucune entité affiliés, à celui de la coalition Bby, nous devançons de plus de 10000 voix la coalition Yaw qui dirige aujourd’hui le Conseil départemental de Rufisque».

