Visite rendue à Sokhna Aïda Diallo: Touba Ca Kanam dément

Depuis 72 heures, des informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état d’une visite de dirigeants de Touba Ca Kanam auprès de Sokhna Aida Diallo à Médinatoul Salam.



L’Association Touba ca Kanam tient à préciser qu’elle n’est aucunement mêlée à cette visite et n’a jamais envoyé une délégation auprès de Sokhna Aida Diallo.



A cet égard, elle dégage ses responsabilités et invite les Mourides à retenir que l’association Touba Ca Kanam inscrit toutes ses activités dans la vision tracée par le Khalife général des Mourides.



Touba Ca Kanam profite de l’occasion pour réaffirmer son attachement indéfectible aux valeurs de travail et de solidarité, qui fondent le développement endogène de la ville sainte de Touba.













Rewmi