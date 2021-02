Visite technique des véhicules: Mansour Faye annonce des contrôles en mode visuel

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annoncé mardi des mesures alternatives en vue de « désengorger » le Centre de contrôle technique des visites automobiles (Cctva), sis à Yarakh. « Nous avons tous constaté les difficultés que rencontrent les propriétaires de véhicules qui sont appelés à passer des contrôles techniques parce qu’effectivement, le centre de contrôle de Yarakh est très engorgé », a-t-il déclaré, assurant, dans la foulée, que des solutions seront trouvées très prochainement. « Nous allons mener des opérations coup de poing pour permettre aux véhicules âgés de 4 à 5 ans de passer les visites techniques même en mode visuel pour un peu tout petit peu désengorger le centre de Dakar », a ajouté le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement.



D'aprés le Soleil.sn, Mansour Faye, qui admet que l’exclusivité du service est réservée à la société afferment, a toutefois souligné être en négociation avec cette structure pour voir comment « dupliquer les centres à l’échelle départementale et régionale ». Le ministre précise qu’il s’agit d’une solution « provisoire » en attendant de trouver les voies et moyens au courant de l’année de déconcentrer le centre au niveau de toutes les régions du Sénégal.



La mise en place d’ouvrages pour le contrôle technique des véhicules s’inscrit dans la politique d’amélioration des infrastructures, de la circulation et de la sécurité routière au Sénégal.



Le contrôle porte sur les freins, la direction et l’éclairage. Si ces trois organes sont sans défaut, le Contrôle Technique est validé. Si, par contre, un de ces organes présente une défectuosité, un délai maximum d’un mois est accordé à l’automobiliste pour qu’il puisse procéder à la réparation et revenir faire la contre visite.

