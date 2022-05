Visites et entrées de repas bloquées : Des agents pénitentiaires en mouvement Les augmentations de salaire et autres indemnités accordées aux enseignants et aux acteurs de la santé semblent donner des idées à des fonctionnaires d’autres secteurs. Après les mouvements d’humeur des travailleurs de la justice, ces derniers jours, c’était vendredi au tour de gardes pénitentiaires de se faire entendre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mai 2022

D’après le mouvement Frapp, au Camp pénal, à Kaolack, à Podor, à Mbacké, à Vélingara, à Bignona, à Kaffrine, à Diourbel, à Bambey, à Louga, à Tamba, à Kédougou, à Ziguinchor, à Sébikotane, à Matam, “partout les visites et les entrées de repas sont bloquées par les agents pénitentiaires hier’’.



Aussi, ajoute le secrétariat exécutif national (Sen) du Frapp “dans certaines prisons les agents pénitentiaires refusaient les mandats de dépôt. Autrement dit, quand il leur est amené quelqu'un pour être emprisonné, ils refusent de le laisser entrer dans la prison’’.



D’ailleurs, à les en croire, le Procureur de Kédougou est allé négocier hier avec les matons de sa zone qui ont refusé toute demande. “Les agents pénitentiaires ont décrété 72h. Le Frapp exprime son inquiétude devant l'escalade et interpelle le Président Macky Sall qui est le seul responsable de cette situation qu'il peut régler de manière juste.



Le Frapp invite le Président Macky Sall à augmenter immédiatement les salaires des agents pénitentiaires, et à régler dans les meilleurs délais la question de leur statut qui doit être revalorisé’’, appelle-t-il.

Enquete





