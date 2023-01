Vive tension à l’Université Gaston Berger avec plusieurs blessés chez les étudiants : Les raisons d'une colère... Après les échauffourées de la semaine passée, les étudiants de Sanar ont remis sur la table leurs revendications, en déplorant les mauvaises conditions d’étude et les orientations abusives de nouveaux bacheliers. A la suite de cela, les pensionnaires de la deuxième institution universitaire du pays, ont barré la RN2, poussant ainsi les gendarmes à faire usage de leurs grenades lacrymogènes, pour contrer les manifestants.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

Ces affrontements ont fait plus d’une vingtaine de blessés du côté des étudiants qui, pendant deux tours d'horloge, ont livré une rude bataille contre les gendarmes. Pour Mamadou Ndiaye, président de séance de la Cels, rien n’est fait pour améliorer les conditions de vie des étudiants, qui ne savent plus à quelle autorité se fier. L’orientation de nouveaux bacheliers (ndlr : 4 000 au total) est à l’origine du courroux des étudiants.



« Nous sommes descendus sur la route nationale pour déverser notre mécontentement. Depuis le mois d’octobre, la Cesl est en train d’alerter l’opinion publique et celle internationale, sur les conditions précaires que nous sommes en train de vivre. Pourtant, nous avons eu une rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, mais elle n’a rien donné malheureusement. Nous étions partis avec des propositions, qui n’ont pas été étudiées par la tutelle », a signalé Mamadou Ndiaye.



Pour lui, leurs propositions « pouvaient apporter des solutions palliatives aux problèmes que les étudiants sont en train de vivre actuellement, au niveau de l’Ugb ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook