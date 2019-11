Voici 41 façons faciles de réduire votre facture d'électricité

La SENELEC! Vers une nouvelle hausse des prix de l'électricité Tout le monde cherche des moyens de devenir vert et d'économiser un peu d'argent vert de nos jours. Une source majeure de dépenses pour nous tous est notre facture d'électricité. C'est un endroit idéal pour commencer à économiser de l'argent en faisant quelques petits changements dans votre maison. Que vous souhaitiez sauver la planète Terre ou réduire vos factures d'énergie, voici 41 conseils pour vous aider à être proactif et à économiser de l'argent quand il s'agit d'énergie. Installez des panneaux solaires : Cette option n'est peut-être pas pour tout le monde en raison de ses mesures quelque peu coûteuses, mais il n'y a rien de mieux que d'utiliser l'énergie solaire pour l'environnement et pour votre portefeuille. Si vous souhaitez réduire vos économies d'énergie de plus de 75 %, c'est la voie à suivre.



Trouvez un moulin à vent : Eh bien, celle-ci est peut-être délicate, mais si vous êtes en mesure de le faire, la planète Terre vous donnera un grand coup de pouce. L'énergie créée naturellement n'est pas seulement bonne pour l'environnement, mais une fois les coûts d'installation pris en compte, elle ne vous coûte rien.

Maintenez votre température stable : Réglez votre thermostat 2 degrés plus bas en hiver et 2 degrés plus haut en été. 72-74 degrés en été et 70-72 degrés en hiver sont des températures suggérées pour régler votre thermostat. Découvrez les applications d'économie d'énergie : Des applications comme kill-ur-watts ne se contenteront pas de comptabiliser la quantité d'énergie que vous consommez, elles vous donneront aussi des conseils, des astuces et des ressources pour économiser de l'argent chaque mois sur votre facture énergétique. Isoler votre chauffe-eau : Ajouter un peu plus d'amour autour de votre chauffe-eau peut vous faire réaliser d'énormes économies. On estime que votre réfrigérateur et votre chauffe-eau sont les principaux suceurs d'énergie dans la maison. Mettez au point votre réfrigérateur : Si votre réfrigérateur fait l'objet de contrôles d'entretien réguliers, les serpentins resteront propres, ce qui vous permettra d'économiser des centaines de dollars par année. Installez un limiteur de débit à faible débit : En supprimant la quantité d'eau utilisée, vous aiderez votre chauffe-eau à ne pas aspirer plus d'énergie hors de votre poche. Installez des gradateurs : Régler la quantité de lumière dont vous avez besoin vous permettra non seulement de créer une certaine ambiance, mais aussi d'utiliser la quantité d'énergie la plus appropriée. Lavez les vêtements à froid : Lorsque vous ajoutez de l'eau chaude à quoi que ce soit, vous demandez l'aide de votre chauffe-eau. Utilisez des ustensiles de cuisine efficaces : Les ustensiles de cuisine en verre cuisinent mieux que l'aluminium ou d'autres matériaux. Décongeler les aliments : Faire décongeler les aliments avant de les faire cuire permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire la quantité de chaleur nécessaire à une cuisson complète. Entretenez régulièrement votre climatiseur : En gardant votre climatiseur réglé et propre, vous vous assurerez qu'il fonctionne aussi efficacement que possible. Changez régulièrement vos filtres à air : Les filtres à air sales obstruent l'air qui circule librement et font travailler votre CA plus fort. Fermez le conduit de cheminée : Si vous avez un foyer au bois, assurez-vous qu'il est fermé en été. Séchez la vaisselle à l'air libre : Au lieu de faire fonctionner le lave-vaisselle, essayez le séchage à l'air. Isoler votre porte de garage : L'ajout d'isolant à votre porte de garage gardera la chaleur et l'air frais à l'intérieur. Vérifiez vos coupe-froid : Les économies d'énergie pourraient s'infiltrer par la porte d'entrée avec des fuites d'air. La vérification ou le remplacement des coupe-froid usés peut vous aider à économiser de l'énergie. Nettoyez vos vitres : Laisser passer autant de soleil naturel que possible réchauffera la maison. Cuire au feu de bois : Le barbecue, c'est du bon vieux temps. Cependant, essayez de temps en temps de faire de la cuisine au four hollandais. Réduire l'utilisation du micro-ondes : Si vous pouvez manger plus de salades, de fruits et de légumes, non seulement vous êtes en meilleure santé, mais vous utilisez peu d'énergie pour cuisiner. Utiliser les ventilateurs au-dessus du climatiseur : Si vous arrivez à retarder l'allumage de la climatisation, allez-y. Il en va de même pendant les mois d'hiver. Utilisez des planchers chauffants et des couvertures. Éteignez les lumières : Quand vous quittez une pièce, éteignez les lumières ! Ouvrez les fenêtres : En été, l'ouverture des fenêtres tôt le matin rafraîchira la maison sans pour autant mettre la climatisation en marche. Éteignez les ventilateurs : Si votre climatiseur fonctionne, il n'est pas nécessaire d'avoir deux sources d'énergie en même temps. Réduisez le temps passé devant la télévision : En particulier ceux d'entre nous qui ont de jeunes enfants, regarder la télévision n'est pas seulement un gaspillage d'énergie, mais les enfants ont besoin d'être concentrés sur une variété d'activités de toute façon. Suspendez des vêtements secs : Si possible, suspendez des serviettes sèches, des draps et d'autres articles qui demandent beaucoup d'énergie pour sécher. Le séchoir à linge consomme beaucoup d'énergie et produit de la chaleur. Utilisez la lumière du soleil pour sécher vos vêtements. Réorganiser les appareils électroménagers : Le fait d'avoir les gros appareils électroménagers l'un à côté de l'autre peut doubler la quantité d'énergie émise. Si votre laveuse et votre sécheuse sont près de votre chauffe-eau, si possible, envisagez de les déplacer. Acheter des appareils électroménagers Energy Star : Garder votre congélateur des années 1980 dans le garage de votre mère est un gaspillage d'argent comparé aux appareils électroménagers de haute qualité et énergétiques d'aujourd'hui. Installez des fenêtres éconergétiques : L'installation de fenêtres éconergétiques est une autre excellente façon d'économiser sur votre facture d'énergie. Il y a aussi souvent des rabais fiscaux et d'autres rabais disponibles pour passer au vert. Éteignez la lumière du porche : Il n'y a rien de plus réconfortant que de rouler dans votre quartier, de voir les lumières du porche de tout le monde illuminer le chemin du retour. Magnifique, oui, mais un grand gaspillage d'énergie. Mettez vos lumières extérieures sur une minuterie pour équilibrer le confort et les économies. Changez vos ampoules : L'utilisation d'ampoules à faible consommation d'énergie est un excellent point de départ pour économiser sur votre facture d'énergie. Non seulement cela réduira la quantité de watts utilisés, mais ils dureront aussi beaucoup plus longtemps. Débranchez les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés : Si vous ne portez pas autant de toasts, à quoi ça sert de le garder branché ? Il en va de même pour les prises d'ordinateur portable, les chargeurs de téléphone, etc... La plupart d'entre nous les laissons branchés jusqu'à ce que nous en ayons à nouveau besoin, gaspillant de l'énergie. Tout ce qui n'a pas besoin d'alimentation actuelle, essayez de la débrancher. Cuisinez avec les couvercles en place : Cela permettra à vos aliments de bien cuire dans le temps alloué, et de ne pas gaspiller plus d'énergie avec des pertes de chaleur inutiles. Fermez la porte : Cela peut sembler évident, mais la quantité de chaleur ou d'air qui s'échappe lorsque vous discutez avec votre voisin par une porte ouverte, laissez les animaux domestiques à portée de main pour entrer et sortir, ou la circulation constante causée par les enfants qui grignotent en douce entre deux bagarres, fait fluctuer le débit constant de votre chauffage ou de la climatisation. Profitez des tarifs en heures creuses : La plupart des compagnies d'électricité offrent des tarifs réduits aux heures creuses que vous pouvez utiliser pour faire fonctionner votre chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle ou climatiseur qui consomment beaucoup d'énergie. 36 : Faire fonctionner le lave-vaisselle à pleine charge : Faites toujours fonctionner votre lave-vaisselle à pleine charge. Les charges pleines utilisent la même quantité d'énergie et d'eau chaude que les petites charges. Utilisez le mode veille : Dépensez un peu d'argent supplémentaire pour acheter des périphériques d'ordinateur comme un scanner, une imprimante qui passe en mode veille automatiquement ou qui s'éteint quand elle n'est pas utilisée. Gardez vos bouches d'aération ouvertes : Certaines personnes croient que la fermeture d'un évent peut réduire la consommation d'énergie en évitant d'avoir à chauffer ou à climatiser une pièce en particulier. C'est en fait un mythe. Fermer les bouches d'aération peut en fait augmenter vos coûts énergétiques. Jeter le vieux frigo : Les vieux réfrigérateurs consomment beaucoup d'électricité. Si vous l'utilisez encore, débarrassez-vous-en. Vous pouvez finir par économiser de l'argent en le remplaçant par un nouveau. Si vous avez plusieurs réfrigérateurs, essayez de les réduire à un seul. Gardez les stores fermés : Le soleil peut vraiment réchauffer la pièce lorsque les stores ou les stores sont gardés ouverts. Votre climatiseur consommera plus d'énergie pour refroidir votre maison. Plantez un paysage ombragé : Un paysage ombragé protégera votre maison de la chaleur brûlante, ce qui réduira vos coûts de climatisation en été et bloquera les vents forts qui réduiront vos coûts de chauffage pendant les hivers.

