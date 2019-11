Voici Abdou B. Sangharé, le militaire activement recherché dans l’affaire du vol de munition (photo) La saisie de plus de 4000 cartouches d’AK-47, dans la nuit du 26 au 27 octobre, à hauteur de Pire, dans le département de Tivaouane, continue d’alimenter les débats. Alors que 2 personnes ont déjà été arrêtées, le cerveau de cette affaire serait toujours activement recherché par les forces de sécurité sénégalaise. Il s’agit du soldat de première classe Abdou (et non Amadou) Bécaye Sangharé,



Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019

Quand il a appris que son manège a été découvert, ce jeune soldat de première classe, âgé 28 ans (il est né le 10 avril 1991) a pris la fuite et se trouverait au Mali, d’où il est originaire. Il ne fait aucun doute que seule son arrestation pourra éclairer la lanterne des uns et des autres sur les tenants et les aboutissants de ce rocambolesque vol de munitions dans un dépôt de l’armée sénégalaise.





