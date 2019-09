Voici Idrissa Touré, l’homme qui a planté 14 coups de couteau à sa femme devant ses 3 enfants (photos) C’est un crime odieux qui défraie la chronique en France. Le 16 septembre dernier, Idrissa Touré, un homme âgée de 37 ans, a sauvagement tué sa femme, Johanna Tilly (27 ans).



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Les faits se sont déroulés le 16 septembre dernier au Havre, vers 13 heures, devant une supermarché. Sous les yeux de ses 3 enfants, âgés de 2, 4 et 6 ans, Idrissa Touré a planté 14 coups de couteau à sa femme, informe Sud-Ouest.



Selon la source, la victime était en instance de divorce avec son mari. Idrissa Touré a ensuite été interpellé et est actuellement mis en examen par le parquet.





