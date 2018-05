Voici l'hymne de la Coupe du monde La chanson qui accompagnera les footballeurs en Russie est connue. Il s'agit de «Live it up», de Will Smith, Nicky Jam et Era Istrefi.

Jeudi 31 Mai 2018

On apprenait jeudi que Nicky Jam allait partager le micro avec Will Smith pour chanter l'hymne de la Coupe du monde 2018, qui débute le 14 juin en Russie. Surprise! Les deux hommes ont été rejoints par Era Istrefi, ainsi qu'on l'a découvert le lendemain à la sortie de «Live It Up».

Les sons latinos, qui cartonnent en ce moment, sont au cœur de ce titre produit par Diplo. Dans un premier temps, «Colors» de Jason Derulo avait été pressenti comme hymne. En 2010, Shakira avait marqué les esprits avec «Waka Waka» tout comme Pitbitbull et Jennifer Lopez en 2014 avec «We Are One (Ola Ola)». Il y a fort à parier que «Live It Up» connaîtra le même sort.





