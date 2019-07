Voici le jeune joueur sénégalais décédé en Turquie et ancien du Casa Sports (photos)

Lundi 1 Juillet 2019

Mamadou Boiro, ancien milieu de terrain défensif du Casa Sport, par ailleurs ancien international U17, 20 et U23 du Sénégal, est décédé ce dimanche en Turquie où il évoluait dernièrement. L’international sénégalais est décédé des suites d’une courte maladie.



