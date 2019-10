Voici les nominations en Conseil des ministres du Mercredi 09 Octobre 2019

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Colonel Moussa DIOUF, colonel des Eaux et Forêts est nommé Secrétaire général de l’Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte ;

Monsieur Papa Malick NDAO, Administrateur civil principal, matricule de solde n°516 360/M, Préfet du département de Nioro du Rip, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural en remplacement de Docteur Dogo SECK, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Baba Dramé, Environnementaliste, matricule de solde n°611871/D, est nommé Directeur de l’Environnement et du Développement durable en remplacement de Madame Mariline DIARA ;

Monsieur Abdou Aziz DIAGNE, Administrateur civil, matricule de solde 503 930/B., précédemment Préfet du Département de Médina Yoro Foulah, est nommé Préfet du Département de Nioro du rip, en remplacement de M. Papa Malick NDAO, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Alioune Badara MBENGUE, Administrateur civil, matricule de solde 653 021/E, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kolda chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de M. Abdou Aziz DIAGNE, à d’autres fonctions ;

Monsieur Médoune MBOUP, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 385 803/K, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénaba, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiaroye, en remplacement de M. Souleymane LY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Sébastien SENGHOR, Instituteur, matricule de solde 506 342/J, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Kouthiaba Ouolof, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngothie, en remplacement de M. Mamadou Bamba FALL, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Abdoulaye Daouda SALL, Secrétaire d’Administration, matricule de solde n°625 107/A, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Bonconto, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Koumbal, en remplacement de M. Moukhtar MBENGUE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Moussa BA, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 600 178/D, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Sindian, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Darou Mousty, en remplacement de M. Mamadou LY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Ibrahima SARR, Agent technique d’Agriculture, matricule de solde 500 959/H, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Niakhène, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Nguélou, en remplacement de M. Alioune SADJI ;

Monsieur El Hadji Djiby BOCOUM, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 624 687/C, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Nyassia, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Missira Wadène, en remplacement de M. Ibra GUEYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Mamadou NIANE, Instituteur, matricule de solde 504 442/G, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dodji, est nommé sous-préfet de l’Arrondissement de Dianke Makha, en remplacement de M. Amadou Ibra NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Kanta BALDE, Instituteur, matricule de solde 504 463/H, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Niaming, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Missirah, en remplacement de M. Gilbert FAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Abdoulaye KHARMA, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 603 529/C, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Pakour, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Nyassia, en remplacement de M. El hadji Djiby BOCOUM, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Samba Adolphe SIDIBE, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 625 104/D, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Fafacourou, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngoye, en remplacement de M. Mamadou Moustapha THIANDOUM, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur El Ibrahima Niass NDIAYE, Instituteur, matricule de solde 504 250/L, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Koumpentoum, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Dioulacolon, en remplacement de M. Ibrahima GANO, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ibrahima GANO, Agent technique des Eaux et Forêts, matricule de solde 379 579/B, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Dioulacolon, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Karantaba, en remplacement de M. Ibrahima DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ibrahima DIOUF, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 516 133/I, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Karantaba, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Tenghory, en remplacement de M. Ousmane THIAO, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ousmane THIAO, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 621 196/G, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Tenghory, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Médina Sabakh, en remplacement de M. Ibrahima SOW, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ibrahima SOW, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 511 519/H, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Médina Sabah, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Kouthiaba Ouolof, en remplacement de M. Sébastien SENGHOR, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Moustapha MBAYE, Instituteur, matricule de solde 512 231/F, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Momar Sarr, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Bonconto, en remplacement Abdoulaye Daouda SALL, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Mbaye DIOUF, Instituteur, matricule de solde 514 287/G précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Gniby, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Tendouck, en remplacement de M. Daouda Mbaye, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Daouda MBAYE, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 621 197/F, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Tendouck, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Niakhène, en remplacement de M. Ibrahima SARR, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Abdou Aziz DIAGNE, attaché d’Administration, matricule de solde 510 590/H, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénaba, en remplacement de Médoune MBOUP, appelé d’autres fonctions ;

Monsieur Boubacar DIALLO, Agent technique d’Agriculture, matricule de solde 502 602/A, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Missirah, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Fafacourou, en remplacement de M. Samba Adolphe SIDIBE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Mamadou Boubou THIAM, Professeur de Collège de l’Enseignement moyen général, matricule de solde 508 062/Q, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Tambacounda, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Niaming, en remplacement de M. Kanta BALDE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Mamadou DIOUF, Instituteur, matricule de solde 386 620/C, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndoulo, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Sindian, en remplacement de M. Moussa BA, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Moussa THIAM, Agent technique d’Agriculture, matricule de solde 387 855/F, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Mbacké, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Pakour, en remplacement de M. Abdoulaye KHARMA, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Modou THIAM, Administrateur civil, matricule de solde 696 364/A, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Tivavouane, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Dakar, en remplacement de Madame Maude MANGA, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Amadou KA, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 661 447/F, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Grand-Dakar, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Mbour, en remplacement de Madame Fatou Moctar FALL, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Henry Ndiagne GUEYE, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 681 461/Z, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiaroye, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Koumpentoum, en remplacement M. El Ibrahima Niass NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Amadou SARR, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 661 448/G, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement des parcelles assainies, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Tivavouane, en remplacement M. Modou THIAM, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE, Agent vétérinaire, matricule de solde 504 130/K, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Rao, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Mbacké, en remplacement M. Moussa THIAM, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Moussa SAMB, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dagoudane, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Tambacounda, en remplacement M. Mamadou Boubou THIAM, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Omar SY, Instituteur, matricule de solde 633 040/J, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Tendouck, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Ranérou, en remplacement de M. Papa LY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Demba GUEYE, Agent technique d’Agriculture, matricule de solde 504 226/C, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiès-Sud, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Guinguinéo, en remplacement de M. Baba DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Ababacar Dabo, Instituteur, matricule de solde 639 198/G, précédemment adjoint au Sous-préfet de Fongolimbi, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dodji, en remplacement de M. Mamadou NIANE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ababacar CISSE, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 678 039/A, précédemment en service à la Préfecture de Dagana, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiaroye, en remplacement de M. Henry Ndiagne GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Makhtar NDIAYE, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 696 213/A, précédemment en service à la Sous-préfecture de Grand-Dakar, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Grand-Dakar, en remplacement de M. Amadou KA, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Aly Baïdy KANE, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 696 227/D, précédemment en service à la Sous-préfecture des parcelles Assainies, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement des Parcelles Assainies, en remplacement de M. Amadou SARR, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Assane SARR, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 657 143/H, précédemment en service à la Préfecture de Dakar, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dagoudane, en remplacement de M. Moussa SAMB, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ndiouga MBOW, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 696 215/C, précédemment en service à la Sous-préfecture de Keur Moussa, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement Thiès-sud, en remplacement de M. Demba GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Omar Sarr DIOP, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 638 488/G, précédemment en service à la Préfecture de Saint-Louis, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement Rao, en remplacement de M. Amadou Tidiane NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ibrahima NDAO, Professeur de Collège d’Enseignement moyen, matricule de solde 609 086/Q, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Lour Escale, en remplacement de M. Abdoul Aziz NDAO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Ibrahima AÏDARA, Instituteur, matricule de solde 685 000/C, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Tendouck, en remplacement de M. Omar SY, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Mamadou THIOUNE, Professeur d’enseignement moyen, matricule de solde 686 642/Z, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Momar Sarr, en remplacement de M. Moustapha MBAYE, appelé à d’autres fonctions;

Monsieur Abdoulaye DIAGNE, Instituteur, matricule de solde 610 041/H, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Gniby, en remplacement de M. Mbaye DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur El Hadji SARR, Professeur d’enseignement moyen, matricule de solde 649 881/J, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Bamba Thialène, en remplacement de M. Issakha TANDIAN, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Bocar COULIBALY, Instituteur, matricule de solde 629 810/F, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Fongolimbi, en remplacement de M. Ababacar Dabo, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Abdoul BA, Instituteur, matricule de solde 621 167/C, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndande, en remplacement de M. Souleymane NDIOUR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Oughaybou KA, Instituteur, matricule de solde 676 662/C, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Missirah, en remplacement de M. Boubacar DIALLO, appel à d’autres fonctions ;

Monsieur Alboury NDAO, Instituteur, matricule de solde 619 479/H, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndoulo, en remplacement de M. Mamadou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Amadou SALL, Instituteur, matricule de solde 626 474/I, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Sagata Djolof, en remplacement de M. Sylvestre Gabriel SENNE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.











Fait à Dakar le 09-10-2019

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement

Ndéye Tické Ndiaye DIOP



