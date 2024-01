Vol Dakar-Tokyo : Une femme médecin décède en plein vol

Une Sénégalaise est décédée lors d'un vol entre Dakar et Tokyo (Japon), où elle se rendait pour une mission.



Un drame qui s’est produit en plein vol. Sénégalaise d’origine mauritanienne, la défunte était un brillant médecin qui a eu à servir à l’Hôpital Abass Ndao, où elle était très connue et sollicitée pour sa courtoisie, sa disponibilité et sa serviabilité à l’endroit des patients.



D'aprés "Le Témoin" qui donne l'information, la défunte était l’épouse d’un officier général (2s) de l’Armée nationale.



En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée.