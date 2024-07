Vol à Auchan Saly : Le prévenu portait quatre chemises et quatre pantalons Les cas de vols sont récurrents dans les grandes surfaces à Mbour. Mais renversante est l’histoire racontée par Bes Bi !



Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les mesures de sécurité, les malfrats pensent toujours pouvoir s’en sortir. Et chacun y va de son modus operandi. Pour dissimuler son butin, le prévenu portait, tenez-vous bien, quatre chemises, quatre pantalons et cinq chaussettes.



Et quand le président du tribunal lui demande pourquoi il a porté tant de chemises, tant de pantalons et de chaussettes en cette période de chaleur, il répond que c’est de cette façon qu’il s’habille tous les jours.



Les vigiles ont trouvé dans les poches de ses nombreux habits du savon, des bouteilles de parfums, des boites de cornes bœuf.



«Moi je viens de Saint-Louis pour trouver du travail à Saly. Mais les choses se sont corsées pour moi. Quand je suis entré dans ce marché, tout ce que je voulais, c’était d’avoir quelque chose à mettre sous la dent», a-t-il déclaré.



Le président lui rétorque que celui qui vole pour avoir de quoi manger ne va pas penser à prendre des parfums et des savons de luxe. Et pour lui, tous ces habits ne seraient qu’à dissimuler le butin. C. Gaye a été condamné à trois mois ferme, nous dit le journal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook