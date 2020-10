Vol à NMA Sanders: près de 200 millions FCfa détournés Rebondissement dans le détournement des sacs d’aliments volés à NMA Sanders. La valeur de la marchandise volée est deux fois plus grande que celle annoncée. Selon une source très proche du dossier, le montant des sacs d’aliments détournés est estimé, pour le moment, à 192 millions de francs Cfa, fait savoir emedia.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 07:30 | | 1 commentaire(s)|

Il n’y aucun contrôle au niveau de la comptabilité. D’ailleurs, le Directeur de l’Administration financière de la boîte était sur le point d’être licencié par le fondateur de NMA Sanders, Ameth Amar, avant son décès. Toujours d’après nos renseignements, le contrôleur de gestion n’arrive pas à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées.



Ce, à cause d’un cumul de fonctions. Il prend toutes les décisions. Lesquelles sont entérinées par le Directeur général.



En effet, à en croire emedia, ce vol d’aliments n’est que la partie visible du mal qui gangrène cette société. Puisque, révèle-t-il, un cas similaire s’est produit à Thiès et le préjudice est de 60 millions de francs Cfa.



Une enquête est ouverte pour mettre la main sur tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire.

