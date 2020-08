Vol à main armée chez Boy Kaïré : Deux proches du lutteur parmi les malfaiteurs

On en sait un peu plus sur l’identité des malfaiteurs qui s’étaient introduits au domicile de l’ancien lutteur Boy Kaïré.



D’après Source A, il s’agit de Mor Gaye surnommé «10 Heures» et de Zinga qui sont des personnes proches de la famille. Les forces de l’ordre avaient interpellé, dans un premier temps, quatre suspects.







