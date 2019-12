Vol au préjudice d’étudiants du CESTI à la Foire de Dakar : Deux ordinateurs et de l’argent emportés…

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

En reportage au Cices, des étudiants du CESTI ont vécu une matinée cauchemardesque. Alors qu’ils avaient laissés leurs bagages dans leur véhicule, ils ont tout perdu.



Car les malfaiteurs ont réussi à déverrouiller le véhicule en vrais professionnels du vol : ils ont emporté deux ordinateurs, un téléphone, de l’argent liquide, un chèque, des papiers et d’autres effets personnels des étudiants. Au moment où nous écrivons ces lignes, les étudiants sont au niveau de la brigade de gendarmerie de la Foire, pour faire leur déclaration.





