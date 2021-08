Vol avec violences au marché Dior : A. M. agresse une dame en plein jour Soudeur métallique de profession, A. M. s’adonne au vol et à l’agression à ses heures perdues. Déféré à plusieurs reprises pour vol et détention et usage de chanvre indien, le quidam ne veut pas quitter le milieu interlope.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021

Car A. M. a agressé en plein jour une dame. Il a attaqué M. D. avec un couteau, au marché Dior, pour lui arracher son téléphone portable de force avant de prendre la poudre d’escampette.



Mais il sera poursuivi par une foule avant d’être alpagué et conduit à la Police des Parcelles assainies. Interrogé sur ses agissements délictuels, A. M. verse dans des dénégations.



Mais il a été confondu dans ses explications par la dame. Il est déféré au parquet pour vol avec violence.



L'As



