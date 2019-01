Vol chez Cheikh Béthio : Des bijoux d’une valeur de 50 millions emportés

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Janvier 2019 à 09:27 | | 2 commentaire(s)|

La troisième épouse de Cheikh Béthio Thioune a été victime de vol de bijoux d’une valeur de 50 millions de F Cfa. Les faits se sont passés au mois de décembre dernier à de Médinatoul Salam, plus précisément dans l’un des domiciles du guide des Thiantacounes.



Le quotidien « Les Échos » rapporte que les mis en cause ont été arrêtés par la gendarmerie de Mbour. Il s’agit de quatre disciples de Cheikh Béthio : O. Touré, M. Touré, M. H. Niasse et O. Hanne). Ils ont été présentés devant le tribunal ce vendredi, avant d’être renvoyés au 24 janvier prochain.



À signaler que c’est la seconde fois en l’espace de deux mois que Cheikh Bethio Thioune et son entourage ont été victimes de vol. Un peu avant ces faits, 30 chameaux et des bœufs appartenant au guide des Thiantacounes ont été volés par ses disciples.

