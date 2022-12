Vol d'identité et abus de confiance : Lamine Fall récupère la puce de son voisin et vide son compte «Free money»

Âgé de trente-sept ans, Lamine Fall est un adepte du gain facile. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu sa comparution hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel pour répondre des délits d’abus de confiance et vol d’identité.



D'aprés le récit de l'As, le 12 novembre dernier, Modou Sèye était entouré de ses amis et voisins avec qui il discutait sous l'arbre à palabres, quand son smartphone sonna subitement. Et lorsqu’il jette un coup d’œil sur son appareil, il réalise qu’il venait de recevoir un transfert d’argent de 260 000 francs Cfa d’un parent établi en Europe. Et comme Modou Sèye n’est pas du genre discret, il vend la mèche et tous ses camarades étaient au courant qu’il venait de recevoir de l’argent sur son smartphone.



C’est à partir de ce moment que Lamine Fall, ami d’enfance et voisin de quartier de Modou Sèye, s’est mis en tête de mettre la main sur le fric. Pour arriver à ses fins, il part à la recherche d’une vendeuse de « Free Money, en l’occurrence l’agent Ndèye Amy Ndiaye, auprès de qui il se fait passer pour le propriétaire de la puce de Modou Sèye. Déclarant avoir perdu son téléphone, il demande à la dame de lui restituer sa puce téléphonique. Sans respecter la procédure qui exige une enquête aux fins d’apporter la preuve de la propriété pour tout client désirant récupérer sa puce téléphonique, Ndèye Amy Ndiaye remet à Lamine Fall une nouvelle puce avec le numéro de son ami d’enfance, Modou Sèye.



A partir de là, Lamine effectue incognito un transfert de 260 mille francs Cfa à partir du compte de Modou Sèye. Quand il remarque que son compte est vidé, Modou Sèye qui ignorait que son ami d’enfance était son voleur, dépose une plainte contre X, au commissariat spécial de Touba. Ayant reçu une réquisition leur permettant de remonter la piste de l’argent, les enquêteurs découvrent que c’est Lamine Fall qui a vidé le compte. Il est alors arrêté en même temps que l’agent de Free Money Ndèye Amy Ndiaye qui, elle, est poursuivie pour complicité. Face au juge, le Président Maguette Diop, Lamine Fall a juré qu’il ne voulait que faire une blague à son ami pour lui montrer qu’il lui étaitfacile de lui soutirer son argent. Un système de défense qui n’a pas convaincu le juge et le procureur qui lui ont fait passer un savon. Quant à Ndèye AmyNdiaye, elle a indiqué qu’elle ignorait la supercherie de Lamine Fall qu’elle a cru sincère. Parce que la partie civile, Modou Sèye qui s’est désisté a récupéré son argent en intégralité et n’a pas réclamé de compensation financière, et que le procureur s’est rapporté à la clairvoyance du tribunal, la Cour a fait preuve d’un certain de clémence. Tous deux reconnus coupables, Lamine Fall et Ndèye Amy Ndiaye ont respectivement écopé de quinze jours de prison ferme et trois mois de prison assortis de sursis.

