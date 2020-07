Vol d’un magasin à Cambérène : deux jeunes filmés en flagrant délit par les caméras de surveillance Les séries de vols continuent et semblent même s’accélérer avec l’approche de la Tabaski. Une nouvelle parvenue à leral.net, images et vidéos à l’appui, montre deux jeunes en pleine (mauvaise) action : le cambriolage d’un magasin au marché Mame Mbaye à Cambérène.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020 à 16:50 | | 0 commentaire(s)|

Ce vol d’un magasin situé sur les deux voies menant à Cambérène se passe de commentaire. Deux jeunes ont filmés en flagrant délit par les caméras de surveillance. La scène s’est déroulée la semaine dernière, dans la nuit du samedi au vendredi.



Un magasin spécialisé dans la vente de matériel électronique a été la cible de ces jeunes malfrats. Du début à la fin de leur forfait, on peut même les voir s’activer, visiter les lieux pour s’assurer qu’il n’y a personne, ensuite aller chercher de quoi défoncer la porte d’entré.



Les autres images les montrent démontant du matériel volé, puis sortir avec. Le tout a été filmé grâce aux caméras de surveillance qui étaient sur les lieux, à l’entrée comme à l’intérieur. C’était entre 2 heures et 3 heures du matin.



Des écrans de télévision, des radios et d'autres accessoires téléphoniques ont été emportés. Une plaine a été déposée à la police des Parcelles Assainies, avec une enquête ouverte par les flics.









