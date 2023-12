Vol dans les hôpitaux de Dakar : L’auteur condamné à trois mois de prison

Sillonner les hôpitaux et profiter de la détresse des malades pour les dépouiller de leurs biens, tel était le travail de Moussa Ndiaye jusque récemment. Tailleur de son état, il amadouait ses victimes en leur proposant de faire certaines de leurs démarches. Quand la confiance s’est installée, il en profitait pour commettre ses forfaits. Sa dernière victime, Jean Bernard Lopy, qui était mal-en-point, a été dépouillée de son téléphone portable.



Selon le plaignant, Moussa Ndiaye, qui a entendu la caissière l’appeler par son nom, s’est approché pour lui proposer son aide en effectuant les formalités d’usage.



Sur ces entrefaites, Jean Bernard, très malade, lui a donné 10 000 F CFA. Il est revenu lui remettre sa monnaie avant de faire des allers et retours dans l’hôpital comme s'il y travaillait. Au bout de quelques minutes, il est revenu vers sa victime et lui a dit qu’il est venu de la part de sa tante. Il lui a fait croire que celle-ci voulait passer un coup de fil.



Sans arrière-pensée, Jean lui a remis son téléphone. Il en a profité pour prendre la poudre d’escampette. Les faits s’étant déroulés au mois d’octobre, Jean Bernard a été contacté par l’hôpital ce mois-ci. Il été informé de l’arrestation de son bourreau



Moussa Ndiaye, qui a été jugé hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, a reconnu le chef de vol qui lui est reproché. D’après lui, il ne sait pas ce qui l’a poussé à commettre un tel acte.



À l’en croire, il se trouvait à l’hôpital, car son fils y était hospitalisé. N’ayant pas suffisamment de moyens, il est parti avec le téléphone de la partie civile qu’il a vendu. “J’avais l’intention de lui rembourser son argent. J’étais perdu, car je n’avais pas d’argent pour assurer les frais médicaux de mon fils malade. Jusqu’à présent, il est sur son lit d’hôpital”, a-t-il tenté de se dédouaner.



Mais c’est sans compter avec la perspicacité du représentant du ministère public qui lui a rappelé qu’il est un habitué des faits. Selon le maître des poursuites, tous les jours, le prévenu fait le tour des hôpitaux à la recherche de potentielles victimes. Cette activité est son gagne-pain, a informé le substitut du procureur de la République. Déterminé à stopper le prévenu dans son élan délictueux, il a requis six mois d’emprisonnement ferme contre lui.



Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu Moussa Ndiaye coupable de vol simple. Il a écopé d’une peine de trois mois ferme de prison. En sus de sa condamnation, il est contraint d’allouer à la partie civile Jean-Bernard Lopy la somme de 70 mille francs CFA pour réparation du préjudice causé.



