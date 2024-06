Vol dans un lieu de culte : Souleymane s’infiltre dans la mosquée et emporte tous les ventilateurs Un fidèle comme Souleymane Diop ne court pas dans la rue. D’après Le Grand Panel, l’homme s’est infiltré dans une mosquée et a emporté tous les ventilateurs

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2024 à 11:19

Eleveur de profession, mais mal élevé, le prévenu a attendu que la mosquée soit vidée de tous les croyants pour faire irruption dans le lieu afin d’y commettre un vol.



Il a soustrait tous les ventilateurs de la mosquée. Mais, en commettant son forfait, il ne savait pas qu’une voisine le filmait.



Face au juge, il a reconnu les faits. Selon lui, il n’avait pas d’argent, c’est pourquoi, il a volé les ventilateurs du lieu de culte. Le procureur a demandé qu’il soit condamné à une peine de 2 ans ferme.



Le juge a infligé une peine de deux (2) ans dont six (6) mois ferme à l’éleveur nous dit le journal



