Vol dans une boutique de transfert d'argent : L’élève voleur trahi par les caméras

Âgé de 20 ans et élève en classe de troisième dans un établissement de la place, S. Sy qui a passé la Tabaski en prison risque également d’y passer son examen de Brevet de fin d’études moyennes (Bfem). Il est placé sous mandat de dépôt pour vol dans une boutique de transfert d’argent au préjudice d’un certain P. Kharma.



Selon des sources de L'As, les faits se sont produits la semaine dernière. L’élève S. Sy est entré dans la boutique multi-services pour faire une opération. Sur ce, il commence à bavarder pour détourner l’attention du gérant P. Kharma, en lui posant des questions sur le prix de certaines marchandises exposées dans sa boutique. Par la suite, Sy dit à Kharma qu’il serait intéressé par l’un des produits. Et là, sans arrière-pensée, Kharma se rend à l’endroit indiqué pour essayer de récupérer ledit produit. Ce qui n’était qu’un piège de l’élève pour parvenir à ses fins. Car S. Sy introduit subitement sa main dans la caisse pour dérober de l’argent. Il fait sa transaction avant de prendre congé.



Cependant, après le départ de S. Sy, le gestionnaire de l’agence multiservice constate bizarrement la disparition de son argent. Sur ce, il décide de fermer boutique et de faire l’inventaire. Il constate un trou de 890 mille francs. Sans tarder, il visionne les images de la caméra de surveillance et découvre l’élève dans ses œuvres délictuelles. Suffisant alors pour porter plainte contre le voleur qui avoue avoir pris que 440 mille francs. L’élève indélicat dit avoir acheté un téléphone iphone et payé une dette de 300 mille francs. L’aveu étant la reine des preuves, il a été maintenu en garde à vue puis déféré au parquet pour vol.