Vol de 1,7 milliards dans les agences Uba et BIS: Le parquet requiert 17 mandats de dépôt

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 09:47

L’affaire fait grand bruit dans les milieux bancaires. Un milliard et 700 millions de francs CFA ont volés dans les agences Uba et Banque islamique établies à Dakar.



Onze sur les dix-sept suspects, ont été arrêtées par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), à la suite d’une enquête ouverte par le parquet de Dakar.



Libération rapporte que le parquet a saisi le doyen des juges d’instruction et demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment et maintien frauduleux dans un système informatique.



Dans son réquisitoire, le Procureur de la République a requis 17 mandats de dépôt assortis parfois de mandat.



Parmi eux, Babacar Ndiaye , chef de l’agence Banque Islamique des Almadies, Algassoum Ndiaye, chef de l’agence Banque Banque Islamique à Pikine, Amadou Moctar Fall, chef de l’agence Uba au Port de Dakar et Ababacar Thiam chargé de clientèle au niveau de Uba Port de Dakar.



Ces banquiers sont soupçonnés d’avoir facilité les payements frauduleux moyennant des commissions.



Ils avaient été conduits directement à la Cave à la suite d’un ordre d’arrestation du procureur de la République qui vise aussi l’homme d’affaires Taboulé Sylla, Pdg du groupe Nabi.

Ce dernier est en détention pour une affaire simmilaire.



Les autres mis en cause sont des hommes d’affaires et opérateurs immobiliers à savoir Meïssa Sène, Oumar Niane Diop, Zézé Flubert Korez alias Ange Issac Korez, Mamadou Bassirou Barry.



Six autres personnes recherchées sont sous le coup d’un mandat d’arrêt.





