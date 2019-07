Vol de bagages à l’Aibd: Les voleurs étaient des chauffeurs de "taxis-clandos" Les vols récurrents de bagages à l’aéroport Blaise Diagne seraient l’œuvre de 3 chauffeurs de ‘’taxis-clandos’’, assités par des complices. Ils ont été arrêtés par les éléments du commissariat de police de Mbour, selon "Le Témoin". Les mis en cause ont reconnu les faits et restitué quelques bagages volés, selon la même source.

