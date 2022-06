Vol de bétail : Un vieux de 65 ans vole des vaches estimées à plus de 3 millions FCfa Ousmane Bâ et Ismaïla Sow ont comparu hier devant le juge des flagrants délits de Dakar, pour vol de bétail. Le premier cité a été déclaré coupable et condamné à deux ans dont 6 mois ferme. Plus chanceux, son acolyte a bénéficié d’une relaxe.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

S’activant dans l’élevage, Saloum Ndiaye est propriétaire d’une ferme à Bambilor, sise à Déni Biram Ndao. Il élève des vaches de race montbéliarde et Jersiaise qui suscitent beaucoup de convoitises. C'est ainsi qu’il a été victime de vol de 2 vaches. Face à cette situation, il a saisi la gendarmerie de Bambilor d’une plainte contre X.



Néanmoins, il a mené ses propres investigations en allant de village en village.C’est au cours de ses périples qu’il a croisé Rémi Mbengue, qui lui a confié avoir rencontré trois personnes avec deux vaches de race "Montbéliarde" et"Jersiaise". Mais pour ne pas se faire remarquer, deux d'entre eux avaient couvert leurs visages, alors que l'autre était sans cagoule.



D'ailleurs, il se disait que ces gens n'étaient pas les propriétaires des bêtes. Rémi Mbengue ajoute aussi qu'il n'aura aucun mal à reconnaître l'un d'eux, à savoir Ousmane Bâ qui n'avait pas caché son visage. Par ailleurs, le plaignant se rappelle qu’il avait sollicité ses services pour qu’il lui fore un puits. Un indice qui a suffi aux pandores pour se faire une idée de la complicité d'Ousmane Bâ, qui voyait souvent Ismaïla Sow.



Alpagués, les prévenus ont été placés sous mandat de dépôt le 27 mai dernier, pour vol de bétail commis en réunion la nuit. Devant la barre, Ousmane Bâ et Ismaïla Sow ont réfuté les faits qui leur sont reprochés. Interrogé en premier, Ousmane Bâ, 65 ans, a tout balayé d'un revers de main.



«Le témoin m’a confondu. Je ne suis pas un voleur comme il le prétend », s’est-il défendu. Lui emboîtant le pas, son coprévenu a abondé dans le même sens, en versant dans la dénégation. Mais la partie civile, Saloum Ndiaye, n’a pas manqué de charger les prévenus qui, selon lui, connaissent les coins et recoins de la ferme.



« Je suis éleveur depuis 2012. Un jour, je me suis réveillé et j'ai vu que les bœufs avaient disparu. Une connaissance m’a fait savoir qu'elle avait aperçu les vaches à Mont Rolland et qu’elle avait reconnu Ousmane Bâ. Quand les gendarmes ont fait les réquisitions, Ousmane Bâ et Ismaïla Sow ont eu des rencontres avant et après le vol des vaches, à Tivaouane Peulh », a-t-il raconte au tribunal. Cité en tant que témoin, Rémi Mbengue a confirmé ses déclarations.



« Trois jours après le vol, Baye Bassirou Diouf habitant le village Keur Sega m'a appelé pour me dire qu'ils ont été victimes d'un vol de deux vaches. Quand ils m'ont envoyé la photo, j'ai reconnu Ousmane Bâ », a-t-il déclaré.



Avocat de lapartie civile, MeBaba Diop souligne que son client a investi énormément de l'argent dans ce milieu. Il reste convaincu que les prévenus sont les auteurs du vol. «L’une des vaches coûte 1,8 million FCfa et l'autre 1,5 million FCfa. Le total fait 3,3 millions de francs Cfa », indique Me Baba Diop qui réclame la somme de 5,5 millions FCfa en guise de dommages et intérêts.



Estimant que les faits sont constants, le parquet a requis 2 ans dont 6 mois ferme contre Ousmane Bâ et la relaxe en faveur de Ismaïla Sow. La défense assurée par Me Alassane Diallo, relève une absence de preuve contre les prévenus. Selon la robe noire, les vaches ne peuvent pas quitter Déni Biram Ndao pour aller jusqu'à Mont Rolland. A l'en croire, leur rayon de déplacement ne dépasse pas 100 mètres.



Aussi, a-t-il plaidé la relaxe. Condamné à 2 ans dont 6 mois ferme, Ousmane Bâ devra également payer 3,3 millions FCfa à Saloum Ndiaye.















L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook