Vol de bétail à Pété: Deux frères bergers écopent de 2 ans ferme Une ténébreuse affaire de vol de bétail a défrayé la chronique dans la commune de Pété, collectivité locale située dans le département de Podor. Les faits se sont déroulés plus précisément au village d’Arriwélé.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 09:47

Deux frères bergers, notamment P. Ba et M. Ba ont été finalement jugés et condamnés vendredi par le tribunal régional de grande instance de Saint-Louis, à purger une peine de deux ans d’emprisonnement ferme.



Ceci, pour avoir soustrait frauduleusement des moutons qu’ils ont retrouvés dans un troupeau que conduisait un certain A. Sow. Après avoir commis leur forfait, Ils n’iront pas loin car, ils ont été vite rattrapés par des habitants très vigilants de ce village, qui se sont bien organisés pour les poursuivre jusqu’à mettre la main sur leur frêles épaules.



Ces jeunes malfrats avaient déjà perdu leur angoisse lorsqu’ils se sont retrouvés entre les mains d’un groupe de jeunes qui étaient prêts à les molester. Heureusement. Les poursuivants ont eu le réflexe de ne pas toucher à leurs cheveux, préférant tout simplement les remettre aux gendarme de la Brigade territoriale de Pété.



Ces jeunes malfaiteurs n’ont même attendu la nuit pour subtiliser ces moutons. Ils ont préféré agir au moment où les populations faisaient la sieste.



Après avoir bien repérer les déplacements du berger qui conduisait ce troupeau d’ovins, qui était en quête de pâturage dans le village de Koylel, ils se sont rendu compte que ce dernier avait attaché les moutons au niveau du point d’eau du village d’Arriwélé, pour aller faire une petite course dans ce terroir.



Il faisait 16 heures. Le berger est vite revenu pour constater de loin que deux individus bizarres sortaient de son troupeau en conduisant deux moutons vers deux moto Jakarta.



D'après "Le Soleil", il alerta aussitôt les voisins, au moment où les conducteurs de ces motos accéléraient leurs engins pour prendre la poudre d’Escampettes, laissant sur place leurs complices voleurs.



A la barre du tribunal régional des flagrants délits, ils ont varié dans leurs déclarations pour soutenir qu’ils n’ont rien vole, alors que devant les gendarmes enquêteurs, ils avaient déjà reconnu les faits qui leur ont été reprochés. Le tribunal a suivi le parquet dans son réquisitoire et a finalement condamné les prévenus à 2 ans de prison.





