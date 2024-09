Vol de câbles électriques et d’une rallonge Ingelec : Martinez ne savait pas qu’il était sous une caméra de surveillance. Menuisier métallique et électrotechnicien, M, Martinez est vraiment un drôle de type. Commis pour travailler dans un atelier dirigé par un certain Mb. Guèye, le mis en cause n’a rien fait d’autre que de dérober des câbles électriques et une rallonge Ingelec d’une valeur de 500 mille francs. Mais, nous dit l’As, Martinez ignorait que l’atelier disposait d’une caméra de surveillance.

Après avoir constaté le forfait, Mb. Guèye a alors visionné les images de la caméra. Il est tombé des nues lorsqu’il a aperçu l’électrotechnicien en pleine manœuvre. Sans tarder, il a dénoncé son voleur à la police de Médina tout en prenant le soin d’effectuer des recherches pour retrouver les câbles.



Selon L’As, Martinez a été localisé à la gare des Baux maraîchers où il s’apprêtait à se rendre en Guinée. Mb. Guèye, appuyé par quelques bonnes volontés, se rend à la gare des baux maraîchers de Pikine pour cueillir le technicien indélicat et le conduire à la police.



Il est placé en garde à vue et déféré au parquet pour vol avec effraction commis et destruction de biens appartenant à autrui



