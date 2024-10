Vol de carburant à grande échelle au dépôt de Senstock : Un scandale qui secoue le secteur pétrolier

Depuis des années, un vol de carburant à grande échelle sévit au dépôt de Senstock, causant des pertes colossales aux principales compagnies pétrolières du Sénégal, notamment Elton, Titan Oil, Star Énergie, Jah Oil, Edk, et Eydon. Les investigations révèlent que cette mafia bien organisée a fait perdre des dizaines de milliards de francs CFA à ces entreprises.



35 personnes arrêtées jusqu’à présent, incluant des gardiens de Senstock, des agents de l’entreprise de surveillance Veritas, et des chauffeurs de camions. Leur implication dans le détournement de carburant à destination d’un marché parallèle a été mise en évidence par les autorités.



L’ampleur de cette fraude a conduit à la convocation du Directeur Général de Senstock à la Section de Recherches pour répondre aux questions des enquêteurs. Les ramifications de cette affaire pourraient affecter non seulement le secteur pétrolier mais aussi la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en carburant dans le pays.



Ce scandale met en lumière les failles dans les systèmes de contrôle et de gestion des stocks, tout en soulignant la nécessité de réformes profondes pour sécuriser les dépôts pétroliers du pays.



Des milliards de FCFA ont ainsi été volés, mettant en péril l’équilibre financier des entreprises touchées.



La rédaction de Leral