Vol de chèvre : La dame receleuse condamnée à un mois de prison ferme Poursuivis pour association de malfaiteurs et vol de bétail commis la nuit, Sokhna Sarr, Abou Sarr, Mourtalle Dioum et Ousmane Ndiaye ont été attraits jeudi à la barre du Tribunal des flagrants délits près du Tribunal de Grande instance de Diourbel. La première a été convoquée pour être jugée conformément à la loi et les trois autres à titre de renseignement, car étant mineurs. Ils seront fixés sur leur sort, par la Chambre enfant.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 10:21

Suite aux débats d’audience, les faits ont été requalifiés et la dame Sokhna Sarr a été reconnue coupable de recel en vol simple avant d’être condamnée à une peine d’emprisonnement d’un mois ferme.



En effet, les faits qui ont valu à la dame Sarr cette peine d’avertissement remontent au 17 août 2021 vers 21 heures. Rappelons que les trois enfants étaient partis voler une chèvre et ils sont allés attacher l’animal dans le domicile de la tante de l’un d’entre eux où la bête passera la nuit.



Force est de préciser que cette tante n’est personne d’autre que la dame Sokhna Sarr.

Devant la barre, l’inculpée a tenté de nier son implication dans cette affaire. Mais, c’est suite aux multiples questions répétitives du parquetier qu’elle a fini par avouer qu’elle a accepté que la chèvre passe la nuit chez elle alors qu’elle n’ignorait pas sa provenance illicite.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public dit être convaincu que c’est Sokhna Sarr qui a donné aux jeunes l’ordre d’aller voler une chèvre. D’autant plus que, poursuit-il, elle a accepté que la chèvre passe la nuit chez elle alors qu’elle avait connaissance de la provenance douteuse de l’animal.



Par conséquent, le représentant du Parquet a demandé au juge de requalifier les faits pour lesquels elle est poursuivie en complicité simple ou en recel tout en lui faisant une application de la loi.



Assurant la défense de l’accusée, Me Serigne Ndiongue a tenté de démontrer que sa cliente ne pouvait pas être reconnue coupable de vol parce qu’elle n’a pas participé à l’acte.



Par contre, dit-il : «On peut penser que Sokhna Sarr n’ignorait pas la provenance illicite de la chèvre parce qu’elle a accepté que l’animal passe la nuit dans son domicile et dans ce cas de figure le recel est établi.»



Sur ce, ajoute-t-il : «M. le juge, je vous demande une application très bienveillante de la loi parce que cette affaire lui servira de leçon pour le restant de ses jours.»



Après délibéré, Sokhna Sarr a été reconnue coupable de recel en vol simple et condamnée à un mois d’emprisonnement ferme.

Le Quotidien



