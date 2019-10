Vol de faux billets à Kolda : Un greffier cité dans l’affaire

Le greffier, Youssoupha Bâ, en poste au Tribunal de grande instance de Kolda, est accusé d'avoir dérobé un scellé, contenant 240 000 FCfa en faux billets.



Me Bâ, déféré au parquet a échappé à un mandat de dépôt, compte tenu de son statut de greffier. Mis en liberté, son dossier a été confié à la Cour d'appel de Thiès.



D’après L'Observateur, l'argent volé a été saisi par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Vélingara sur un chauffeur guinéen, nommé Hamidou Diallo.



Ce dernier, qui détenait par devers lui la somme de 240 000 FCfa en faux billets de banque, a été arrêté au niveau du pont de pesage de Dinguiraye, sur la route de Tambacounda.



Le Guinéen a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme pour détention et mise en circulation de faux billets de banque.



