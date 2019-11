Vol de motos T-Max : La police de la Médina démantèle un réseau Joli coup de filet à l'actif du commissariat de police de la Médina qui vient de mettre fin aux agissements délictuels d'un richissime émigré sénégalais et de son acolyte qui se trouve être un célèbre mécanicien de la place.



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Selon L'Observateur qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi, le fameux duo était spécialisé dans le trafic international de motos de type T-Max qui étaient dépiécées et bradées dans le marché noir.





