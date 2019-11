Vol de munitions à Ouakam: La cargaison était destinée à la Mauritanie Du nouveau dans l’affaire des munitions volées à la base de Ouakam. "L’Observateur" révèle, en effet, que la cargaison était destinée à la Mauritanie où sont basés des groupes terroristes. L'Armée soupçonne ainsi un acte terroriste, indique la même source. A propos du soldat Sangaré en fuite, les enquêteurs pensent qu'il est toujours sur le territoire national, ajoute le journal, soulignant que la Police de l'Air et des Frontières serait activée pour le coincer. Les postes frontaliers avec la Gambie, le Mali et la Mauritanie sont également étroitement surveillés, toujours selon le journal.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos