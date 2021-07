Vol de portables : Arfand Fall condamné à 2 ans ferme Le juge du Tribunal de Pikine Guédiawaye n’a pas du tout été clément avec le prévenu Arfand Fall qui comparaissait avant-hier pour vol à bord d’un moyen de transport en commun. Jugé, il a été condamné à 2 ans de prison ferme.

A l’approche de la Tabaski, les voleurs ne cessent de dépouiller les honnêtes citoyens en squattant dans les bus de transport en commun. Arfand Fall fait partie de ces personnes.



Durant une journée, il a eu à dérober 3 téléphones portables. Par la suite, il a été arrêté par les limiers. Une fouille corporelle a permis de découvrir les puces de ces portables volés. C’est ainsi qu’il a été déféré au parquet avant d’être placé sous mandat de dépôt.



Vendredi, Arfand Fall a fait face au juge du tribunal de Pikine Guédiawaye des flagrants délits pour répondre du chef de vol à bord d’un moyen de transport en commun, sur 3 personnes. A l’entame de son propos, il a nié les faits qui lui sont reprochés.



Selon lui, le jour de son arrestation coïncide avec le lundi. «Je devais partir au boulot. En cours de route, je suis descendu au cinéma de Thiaroye. Sur place, la police m’a arrêté. Ils ont trouvé 3 téléphones dans mon sac, que j’ai achetés le dimanche au marché noir. Je ne savais pas que les téléphones étaient volés. Les appareils téléphoniques n’étaient pas codés », s’est-il dédouané.



Le parquet n’a pas manqué de rappeler que les plaignants Tidiane Sall, Mariama Sagna et Talla Dieng ont appelé sur les téléphones et ils sont venus les récupérer. «Les victimes t’ont identifié comme leur voleur.



Mieux, le vol a eu lieu le même jour de ton arrestation», a renseigné le ministère public.

Prenant la parole, le prévenu a déclaré que l’adjudant qui est au commissariat de Guédiawaye a une dent contre lui.



« Vous êtes parti en prison à deux reprises. Les vols ont eu lieu le même jour », a expliqué le parquet qui a requis deux ans ferme. Me Thioye, l’avocat de la défense, a plaidé une application bienveillante de la loi. Finalement, le tribunal a suivi le réquisitoire du maître des poursuites en condamnant Arfand Fall

