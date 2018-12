Vol de tonnes de fer destinées au TER : la mafia de receleurs dans le collimateur de la Police

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 09:39

Après le vol des boulons qui permettent de fixer les rails pour un bon glissage du Train express régional (TER), plusieurs tonnes de fer12 également destinées au TER ont été dérobées au Port de Dakar.



Libération, qui donne l’information, annonce l’ouverture d’une information judiciaire pour recel. Celle-ci, précise le journal, commence à porter ses fruits. Puisque, signale la source, l’enquête menée par la Brigade de recherches de Dakar a permis d’identifier le nommé D. N, un commerçant présenté comme le cerveau de l’affaire.



Ce dernier étant en fuite, les gendarmes ont quand même arrêté deux de ses complices présumés. En l’occurrence, indique Libération, un autre commerçant du nom de S.D à qui le fer volé a été vendu. Et un certain O.T, à qui, Diagne a refilé une autre partie de la marchandise.



Malgré leurs dénégations, les mis en cause ont été inculpés par le Doyen des juges en charge de l’instruction du dossier. Le cerveau est, lui, sur le coup d’un mandat d’arrêt requis par le parquet.

