Vol de voiture: le fils d’un célèbre journaliste-chroniqueur de nos plateaux télés sous les verrous Le fils d’un célèbre journaliste-chroniqueur de nos plateaux télés, spécialiste des petits larcins, âgé d'environ 25 ans, a volé une voiture il y a de cela quelques jours devant la cathédrale de Dakar. Ce dernier, nous dit « Tribune » citant les sources de dakaractu.com, a été arrêté à Saly et mis à la disposition du commissariat du Plateau.

C’est un fait qui va défrayer la chronique ces jours à venir. Après la fille d’un célèbre chanteur emprisonnée pour agression, voilà donc une information de taille sur le fils d’un célèbre journaliste-chroniqueur de nos plateaux télés, spécialiste des petits larcins.



Le voleur âgé d'environ 25 ans –et visiblement pas sur les traces de son père-, a volé une voiture il y a de cela quelques jours devant la cathédrale de Dakar. Il a ensuite eu l’idée de changer la plaque d’immatriculation afin de pouvoir refourguer la voiture à un quidam. Il s’est donc rendu à Saly pour ce faire.



Malheureusement pour lui, le signalement de la voiture avait été donné et la police donc à ses trousses. Et c’est dans la station balnéaire que le délinquant a été repéré avant-hier, nous informe-t-on.



Sommé de s’arrêter, il aurait même, selon les mêmes sources de Dakaractu, essayé de foncer sur les limiers. La voiture a dérapé et s’est encastrée sur un muret. Arrêté, le petit voyou a été mis à la disposition du commissariat du Plateau, qui a dépêché une équipe aux heures du couvre-feu pour aller récupérer le garnement.



À signaler aussi que c’est le Commissariat du Plateau qui avait au préalable lancé le signalement de la voiture. Il devrait être déféré incessamment.



